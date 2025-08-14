Slušaj vest

Crna Gora se poslednjih dana suočava sa velikim požarima.

Na udaru je gotovo cela zemlja, pa je svaka pomoć dobrodošla, o čemu možete da čitate u lajv blogu na portalu Kurira.

1/25 Vidi galeriju Hajduk Split - Torcida Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot

Potpredsednik Skupštine Podgorice Dragutin Vučinić pomislio je da ogromna pomoć stiže iz Hrvatske. Tim povodom se oglasio na Fejsbuku.

"Preko 20 autobusa s vatrogascima – po slobodnoj proceni njih 500 iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske uz desetak šlepera”, napisao je on.

Međutim, ne samo da nisu bili u pitanju vatrogasci, nego uopšte nije bila u pitanju pomoć za gašenje požara.

Već - splitski huligani, pripadnici navijačke grupe torcida, koji su krenuli u Tiranu na utakmicu.

Hajduk večeras gostuje Dinamu iz Tirane u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Splitski klub će na utakmici u kojoj brani 2:1 imati veliku podršku navijača koji su prethodnih dana više bili u javnosti zbog nacizma nego zbog podrške svom klubu. Klub se na zvaničnim stranicama pohvalio da će u Tiranu stići oko 1.500 navijača, a iz Splita je krenula kolona od 18 autobusa.

Upravo je ta kolona inicirala gaf Vučinića.