Fudbal
GROBARI U EDINBURGU: Partizan ima podršku sa tribina Ister rouda
Stadion "Ister roud" u Edinburgu rasprodat je nekoliko dana uoči revanša između Hibernijana i Partizana.
Stadion u severnom delu Edinburga, kapaciteta 20.431 mesto, smanjen je na 18.500 za ovu utakmicu.
Grobari na utakmici Partizan - Hibernijan Foto: Screenshot
Razlog je dolazak navijača Partizana, odnosno bezbednosni prsten koji mora da se napravi kako bi se razdvojili navijači dve ekipe.
Na stadionu je prisutno nekoliko stotina grobara.
