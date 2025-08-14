Slušaj vest

Stadion "Ister roud" u Edinburgu rasprodat je nekoliko dana uoči revanša između Hibernijana i Partizana.

Stadion u severnom delu Edinburga, kapaciteta 20.431 mesto, smanjen je na 18.500 za ovu utakmicu.

Grobari na utakmici Partizan - Hibernijan Foto: Screenshot

Razlog je dolazak navijača Partizana, odnosno bezbednosni prsten koji mora da se napravi kako bi se razdvojili navijači dve ekipe.

Na stadionu je prisutno nekoliko stotina grobara.

Vanja Dragojević na meču Partizan - Hibernijan

Grobari, Humska, Južna tribina, Partizan Izvor: Kurir