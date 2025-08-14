Slušaj vest

Fudbaleri Partizana nisu uspeli da preskoče Hibernijan u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Crno-beli su u revanšu trećeg kola pobedili Hibernijan 3:2 (3:1, 2:0) posle produžetka, ali im to nije bilo dovoljno da nadoknade 0:2 iz Beograda.

Hibernijan - Partizan Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Posle meča trener Partizana Srđan Blagojević.

- Nemam u ovom trenutku šta preterano da kažem. Završilo se naše putešestvije u Evropi za ovu sezonu. Fudbal je bio surov prema našoj deci, ali verujem da će ovo iskustvo dugo pamtiti i da će im to pomoći u sazrevanju. Neverovatne stvari u ovim utakmicama, igrali smo preko dva sata sa igračem manje. Mislim da smo pokazali da u najmanju ruku zaslužujemo da prođemo. Na kraju, fudbal je pokazao to surovo lice i mi smo kažnjeni. Tužni smo, ali i ja sam ponosan na sve ovo što su pokazali. Predstoji im lepa budućnost.

Slaba uteha je da je Partizan pobedio.

- Dva puta se desilo da pobedimo i da ispadnemo. Da je važilo staro pravilo gola u gostima, prošli bismo.

Tri minuta skupo su koštala crno-bele.

- Kao i u Beogradu, šansa Vukotića pa posle deset sekundi isključenje. Ne pamtim da je neko dao ovakav gol. Svaka čast Bojlu. Možda je i prelomio utakmicu jer smo u tom trenutku držali igru. I opet taj crveni karton. Moram da pogledam jer ne znam šta se desilo.

Partizan izgubio, Grobari pružaju podršku Izvor: Kurir