Sudijski ekspert Zdravko Jokić komentarisao je suđenje bugarskog sudije Radoslava Gidženova na utakmici Hibernijan - Partizan.

Jokić je izdvojio šest situacija, rekavši u najavi da je Bugarin po njemu sudio odlično u pirovoj pobedi Partizana.

Jedan od bitnih momenata desio se u finišu prvog poluvremena, kada su igrači Partizana tražili penal.

- Koliko možemo da vidimo, ovde se radi o onome da igrač ide u klizeći start da mu lopta ide u ruku koja je potpora na zemlji. Ta situacija se ne kažnjava. Treba da se trener Partizana zapita zašto je Simić dobio prvi žuti karton. Samo kapiten može da razgovara sa sudijom, a ovde je Simić dobio karton zbog protesta.

O drugom žutom kartonu Simića, Jokić kaže.

- Bez obzira na start, noga je uklještena. To je žuti karton zaista. Ovo je bezobziran start i daje se žuti karton, bez obzira da li je prvi ili drugi. Tada odbrambeni igrač zanemaruje povredu igrača.

Na kraju je Jokić konstatovao da je Bugarin Radoslav Gidženov u svih šest spornih situacija doneo ispravne odluke. Prve tri situacije odnosile su se na prekršaje u ranoj fazi utakmice i pitanje da li su igrači zaslužili kartone, a četvrta situacija je ona u kojoj je Ognjen Ugrešić dobio žuti karton posle starta.