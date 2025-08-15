Slušaj vest

Crno-beli su se hrabro borili i sa igračem manje izborili produžetke, na kraju i pobedu na gostovanju Hibernijanu rezultatom 3:2, ali je poraz iz prve utakmice (2:0) uticao na njihovo ispadanje iz kvalifikacija za Ligu konferencija.

Partizan je u Edinburgu od 63. minuta igrao sa igračem manje pošto je Nikola Simić dobio drugi žuti karton.

- Moram da priznam da sam rekao da povede računa, kao i Ugrešić. Mi na klupi nemamo praktično nijednog štopera da bismo izvršili korekcije. Ne bih na njega da svaljujem drvlje i kamenje, ne bi trebalo ni da se radi to, on je mlad momak. To je deo odrastanja. Pritom, trebalo bi pogledati situacije da li je to baš bilo tako. ne možemo da utičemo na to niti bih to preterano analizirao. Fudbal je bio surov prema ovoj deci u svakom smislu - rekao je Blagojević na konferenciji za medije nakon utakmice.

1/11 Vidi galeriju Hibernijan - Partizan Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Poručio je da crno-beli imaju način igre od kojeg ne odstupaju.

- Igrači znaju moj stav i pokušavamo sve vreme te principe funkcionisanja da promovišemo. Nezavisno od toga, mi se držimo naših principa i igramo sve vreme na isti način. Bez obzira na to što je bilo 2:0, mi smo igrali isto. Bez obzira na crveni karton, mi smo igrali isto. I oni se pitaju, ali kažem, nije bilo nikakvih promena u ideji igre.

Uprkos ispadanju je zadovoljan izdanjem svog tima u dvomeču protiv škotske ekipe.

- Jako sam ponosan na celu ekipu. Svi smo dali sve od sebe. To je fudbal. Ovo je veliko iskustvo za nas, nauk za dalje. Okrećemo se sledećoj utakmici i razmišljamo samo o tome. Mislim da je ovo veliko zadovoljstvo i da smo ostali svi zajedno u ovim situacijama. Preponosan sam na ekipu. Mislim da smo samo zato bili konkurentni do kraja jer smo ginuli jedni za druge i to je jedini put. Tako da će da ostane i u ligi i mislim da je to jedno veliko iskustvo za sve nas i tako će da ostane do kraja - poručio je Srđan Blagojević.

Bonus video: