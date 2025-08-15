Slušaj vest

Meč 5. kola Super lige Srbije između Partizana i IMT-a igraće se u ponedeljak od 19 časova na stadionu u Humskoj, dan kasnije od prvobitno planiranog termina, prenosi Mozzart sport.

Prema rasporedu takmičenja, duel je trebalo da bude odigran u nedelju od 19.30, ali su “crno-beli” zatražili pomeranje zbog zgusnutog rasporeda i kasnog povratka iz inostranstva.

Partizan je u četvrtak u Edinburgu odigrao produžetke protiv Hibernijana, pri čemu je sat vremena imao igrača manje, pa je ekipa odlučila da prenoći u Škotskoj i danas se vrati u Beograd.

Hibernijan - Partizan Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Saglasnost za promenu datuma stigla je od nadležnih organa takmičenja, a i rival iz Novog Beograda pristao je na novi termin.

“Crno-beli” su sezonu u domaćem prvenstvu otvorili sa tri pobede u tri odigrane utakmice, a na tabeli imaju i jedan meč manje, jer u drugom kolu nisu gostovali Javoru zbog evropskih obaveza.

Kurir sport / Sportske.net / Mozzart sport

