Borili su se mladi fudbaleri Partizana kao lavovi u Škotskoj, bili na korak od senzacije, ali u ključnim momentima sreća im je okrenula leđa i ostali su bez plasmana u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencija.

U prvom meču doživeli su poraz od Hibernijana u Beogradu (2:0) i sa malim šansama za prolaz otputovali su na revanš u Škotsku, ali nisu se predavali. Odigrali su sjajan meč, sa igračem manje izborili produžetke u poslednjim sekundama regularnog dela (3:1), ali finišu drugog produžetka nisu imali sreće. Slavili su na kraju 3:2, što nije bilo dovoljno za prolazak dalje.

Navijači i mladi igrači Partizana dugo će žaliti za propuštenom šansom u 117. minutu meča, kada je mladi Andrej Kostić snažnim udarcem pogodio stativu.

Lopta je nakon fantastičnog šuta udarila u okvir gola i odbila se u teren, ali crno-beli nisu uspeli da zatresu mrežu ni iz odbitka, pa je Hibernijan uz dosta sreće gol prednosti u dvomeču i prošao dalje.

Pogledajte udarac Kostića i reakciju mladih igrača Partizana:

