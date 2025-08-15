Slušaj vest

Na zahtev Crvene zvezde, a uz slaganje Super lige Srbije i protivnika, utakmica 6. kola domaćeg šampionata između našeg prvaka i Čukaričkog biće odložena.

Zajednica Superligaša potvrdila je ovu vest, a Zvezda je uzela sebi malo veći predah između dve predstojeće utakmice sa Pafosom za plasman u Ligu šampiona.

Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić

Zvezda je odložila ranije i duel sa Vojvodinom, koji je trebalo da se igra u Novom Sadu u 3. kolu prvenstva, ali po propisima ima pravo da zatraži i dobije još jedno pomeranje.

Crveno-beli će danas na teren u okviru domaćeg prvenstva, pošto će od 20 časova igrati u Lučanima protiv Mladosti.

