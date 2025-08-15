Slušaj vest

Prva utakmica osmine finala ovog takmičenja između Libertada i River Plejta koja je odigrana u Asunsijonu završena je rezultatom 0:0.

Da bi saznali ko će proći u četvrtfinale moraćemo da čekamo revanš u Buenos Ajresu gde će River imati veliku podršku navijača.

Deo njih je putovao u prestonicu Paragvaja kako bi svoj tim bodrio i u gostima, a ispred stadiona su naišli na neobičnu kontrolu.

Domaćini su očigledno želeli da sve protekne u najboljem redu, pa su odlučili da ispred ulaza na stadion navijači rade alkotest.

Ko je prošao test, ušao je na stadion, ali oni koji su pali, umesto na ulaska na tribinu su privedeni.

Navodno, svi navijači koji su bili pod dejstvom alkohola su zadržani u policijskoj stanici do 15 minuta pre kraja meča.

