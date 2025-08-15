Slušaj vest

Pomalo iznenađujuća vest stigla je tokom jučerašnjeg dana da je srpski internacionalac Nemanja Matić (37) sporazumno raskinuo saradnju sa Lionom.

Nije prošlo ni 24 sata od tada, a već se pojavila informacija o potencijalno novom klubu nekadašnjeg reprezentativca Srbije.

Naime, ugledni holandski list Voetbal International preneo je saznanje da je Matić jedan od kandidata za novo pojačanje Ajaksa.

Crveno-beli velikan iz Amsterdama želi pouzdanog zadnjeg veznog sa izrazitim liderskim sposobnostima koji ne košta mnogo, a kako je Matić postao slobodan igrač “kopljanici” ne bi morali da izdvoje novac za obeštećenje. Želeo je Ajaks i Dušana Tadića u ovom, ali i prethodnom prelaznom roku, spominjalo se da bi Srbin mogao da se vrati u klub u kom je pružao sjajne partije, ali se to nije desilo. Sada bi, umesto Tadića, drugi Srbin mogao put Amsterdama.

Jednu od ključnih pozicija u timu protekle sezone držao je engleski internacionalac Džordan Henderson koji je ovog leta napustio klub i pojačao Brentford, te od tada i traje potraga za narednim rešenjem.

Stidljivo se govorilo i o potencijalnom povratku Edsona Alvaresa iz Vest Hema, ali takva opcija otpala je zbog prevelikih potraživanja “čekićara”.

Možda upravo Matić krene putem Velibora Vasovića, Dušana Tadića i Marka Pantelića i postane novo, peto pojačanje Ajaksa za sezonu koja je već počela.

U Amsterdam su već stigli Jer Herkens, Ko Itakura, Oskar Gluh i Raul Moro.

