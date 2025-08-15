NEMANJA MATIĆ NA METI CRVENO-BELIH! Sprema se neočekivana transfer bomba: Tadić se nije vratio, ali bi drugi drugi Srbin mogao da potpiše!
Pomalo iznenađujuća vest stigla je tokom jučerašnjeg dana da je srpski internacionalac Nemanja Matić (37) sporazumno raskinuo saradnju sa Lionom.
Nije prošlo ni 24 sata od tada, a već se pojavila informacija o potencijalno novom klubu nekadašnjeg reprezentativca Srbije.
Naime, ugledni holandski list Voetbal International preneo je saznanje da je Matić jedan od kandidata za novo pojačanje Ajaksa.
Crveno-beli velikan iz Amsterdama želi pouzdanog zadnjeg veznog sa izrazitim liderskim sposobnostima koji ne košta mnogo, a kako je Matić postao slobodan igrač “kopljanici” ne bi morali da izdvoje novac za obeštećenje. Želeo je Ajaks i Dušana Tadića u ovom, ali i prethodnom prelaznom roku, spominjalo se da bi Srbin mogao da se vrati u klub u kom je pružao sjajne partije, ali se to nije desilo. Sada bi, umesto Tadića, drugi Srbin mogao put Amsterdama.
Jednu od ključnih pozicija u timu protekle sezone držao je engleski internacionalac Džordan Henderson koji je ovog leta napustio klub i pojačao Brentford, te od tada i traje potraga za narednim rešenjem.
Stidljivo se govorilo i o potencijalnom povratku Edsona Alvaresa iz Vest Hema, ali takva opcija otpala je zbog prevelikih potraživanja “čekićara”.
Možda upravo Matić krene putem Velibora Vasovića, Dušana Tadića i Marka Pantelića i postane novo, peto pojačanje Ajaksa za sezonu koja je već počela.
U Amsterdam su već stigli Jer Herkens, Ko Itakura, Oskar Gluh i Raul Moro.
Kurir sport / Sportske.net
