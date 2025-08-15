– Moram da kažem da se ništa nije promenilo kod nas. Svaka sledeća utakmica nam je najbitnija. Protiv OFK Beograda odigrali smo odlično preko 70 minuta, na kraju smo zasluženo pobedili, ali imali smo neki pad od 10-15 minuta. Na tim greškama smo radili i mislim da nam se to više neće dešavati. Poštujemo i cenimo ekipu Javora, momci su svojim kvalitetom ušli u Super ligu. Imaju određenih problema. Mi znamo koji su naši ciljevi i idemo na pobedu. Što se tiče igračkog kadra, osim Merija, koji se povredio na poslednjem meču, svi ostali su na raspolaganju. Zahvaljujem svim igračima, ima nas malo više nego obično, ali svi rade odlično, atmosfera je odlična. Žao mi je što ne mogu svi da budu u protokolu, a svaki od njih zaslužuje da bude među 22 igrača. Svako čeka svoju šansu i to je veličina i snaga ovog kluba u ovom momentu. Zajedništvo i dobra atmosfera su doprineli ovim pobedama, ali to su samo tri meča, imamo još mnogo do kraja. Ne zanosimo se i mislim da smo na dobrom putu – rekao je Tanjga.