"NIŠTA SE NIJE PROMENILO KOD NAS" Miroslav Tanjga jasan pred meč Vojvodine i Javora
Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga optimista je pred duel sa Javorom.
Fudbaleri „stare dame“ dočekuju ekipu iz Ivanjice u petom kolu Super lige Srbije i žele nastavak pobedničkog niza.
– Moram da kažem da se ništa nije promenilo kod nas. Svaka sledeća utakmica nam je najbitnija. Protiv OFK Beograda odigrali smo odlično preko 70 minuta, na kraju smo zasluženo pobedili, ali imali smo neki pad od 10-15 minuta. Na tim greškama smo radili i mislim da nam se to više neće dešavati. Poštujemo i cenimo ekipu Javora, momci su svojim kvalitetom ušli u Super ligu. Imaju određenih problema. Mi znamo koji su naši ciljevi i idemo na pobedu. Što se tiče igračkog kadra, osim Merija, koji se povredio na poslednjem meču, svi ostali su na raspolaganju. Zahvaljujem svim igračima, ima nas malo više nego obično, ali svi rade odlično, atmosfera je odlična. Žao mi je što ne mogu svi da budu u protokolu, a svaki od njih zaslužuje da bude među 22 igrača. Svako čeka svoju šansu i to je veličina i snaga ovog kluba u ovom momentu. Zajedništvo i dobra atmosfera su doprineli ovim pobedama, ali to su samo tri meča, imamo još mnogo do kraja. Ne zanosimo se i mislim da smo na dobrom putu – rekao je Tanjga.
Levi bek Stefan Bukinac takođe je optimista pred duel sa Javorom.
– Očekuje nas teška utakmica, Javor je dobra defanzivna ekipa. Mi smo cele nedelje radili na tome. Idemo po meč, daćemo sve od sebe. Jedva čekamo da utakmica počne, da nastavimo pobednički niz. Ovom prilikom pozivamo sve navijače da dođu da nas podrže u što većem broju – istakao je Bukinac.
Trener Vojvodine očekuje oprezniju igru Javora u Novom Sadu.
– Svesni smo da ekipa koja je ušla i ligu i osvojila bod, normalno je da će igrati defanzivnije. Oni sigurno imaju cilj da ne izgube i sigurno da će pokušati da istaknu svoje kvalitete. Ali, mi znamo svoje kvalitete, hoćemo da pokažemo svoju igru, imamo motivisanu ekipu, koja može da igra agresivno i tako ćemo nastupiti. Ne smemo da dopustimo nikakva iznenađenja i moramo u svakom momentu da znamo šta hoćemo od naše igre i da ne odstupamo od naših principa – zaključio je Tanjga.
Utakmica Vojvodina – Javor na programu je u subotu od 20 časova uz direktan prenos na kanalu Arena premium 3.
