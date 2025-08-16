Dosadašnja fudbalerka Barselone Fridolina Rolfo potpisala je ugovor sa Mančester junajtedom do juna 2027. godine.
FRIDOLINA ROLFO NOVA FUDBALERKA MANČESTER JUNAJTEDA: Super liga je verovatno u ovom trenutku najjača liga na svetu
"Super liga je verovatno u ovom trenutku najjača liga na svetu. To je bio jedan od glavnih razloga što sam došla, kao i prilika da pomognem ekipi u Ligi šampiona", rekla je Rolfo za klupski sajt.
Rolfo igra u napadu, a karijeru je počela u rodnoj Švedskoj, odakle je 2017. godine prešla u Bajern Minhen. Dve godine kasnije prešla je u Volfsburg, a od 2021. godine igrala je za Barselonu.
Tokom karijere osvojila je brojne trofeje, među kojima i dve titule u Ligi šampiona sa Barselonom.
Za reprezentaciju Švedske do sada je odigrala 100 utakmica i postigla 33 gola.
Junajted je prošle sezone zauzeo treće mesto u ženskoj Super ligi i igraće u Ligi šampiona.
