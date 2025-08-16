Slušaj vest

"Super liga je verovatno u ovom trenutku najjača liga na svetu. To je bio jedan od glavnih razloga što sam došla, kao i prilika da pomognem ekipi u Ligi šampiona", rekla je Rolfo za klupski sajt.

Rolfo igra u napadu, a karijeru je počela u rodnoj Švedskoj, odakle je 2017. godine prešla u Bajern Minhen. Dve godine kasnije prešla je u Volfsburg, a od 2021. godine igrala je za Barselonu.

Tokom karijere osvojila je brojne trofeje, među kojima i dve titule u Ligi šampiona sa Barselonom.

Za reprezentaciju Švedske do sada je odigrala 100 utakmica i postigla 33 gola.

Junajted je prošle sezone zauzeo treće mesto u ženskoj Super ligi i igraće u Ligi šampiona.

(Beta)

Ne propustiteFudbalBOMBA! MILINKOVIĆ U INTERU! Potpisan ugovor u TOP 5 u Seriji A!
profimedia-1005760749.jpg
FudbalSTRAHOTA NA EVROPSKOM PREVENSTVU: Reprezentacija Velsa doživela saobraćajku - trening otkazan
spanska-policija-za-ilustraciju.jpg
FudbalEVROPSKO PRVENSTVO ZA ŽENE: Fudbalerke Finske pobedile Island na startu šampionata Evrope
profimedia0168630928-1.jpg
FudbalTOTALNA DOMINACIJA CRVENE ZVEZDE! Gde je stao muški tim, nastavile su dame - nova dupla kruna u Ljutice Bogdana!
e484f1c0-e072-4c7c-86e1-e23650723985.jpeg

Čuveni fudbaler snimao svoju 18 godina mlađu devojku Izvor: Instagram