Slušaj vest

Bolno su navijači Partizana podneli eliminaciju svog voljenog kluba u četvrtak veče od Hibernijana - u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Škotski tim je dvomeč u ukupnom skoru rešio sa 4:3, a revanš u Edinburgu poprimio je oblike ozbiljne drame. Partizan je poveo sa 2:0, pa primio gol, ali uspeo da u zaustavnom vremenu izbori produžetak u kome je pao i ostvario jalovu pobedu od 3:2 koja nije bila dovoljno za prolaz dalje.

Hibernijan - Partizan Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Partizan je tako treću godinu uzastopno ostao bez takmičenja u nekoj od grupnih faza evropskih takmičenja, a navijači Crvene zvezde jedva su dočekali novo izbacivanje crno-belih. Na tviteru su krenuli da likuju posle evropskog neuspeha svog večitog rivala: