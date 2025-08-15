Škotski tim je dvomeč u ukupnom skoru rešio sa 4:3, a revanš u Edinburgu poprimio je oblike ozbiljne drame. Partizan je poveo sa 2:0, pa primio gol, ali uspeo da u zaustavnom vremenu izbori produžetak u kome je pao i ostvario jalovu pobedu od 3:2 koja nije bila dovoljno za prolaz dalje.