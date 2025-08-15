Fudbaleri Partizana nisu uspeli da prođu Hibernijan, što su navijači Zvezde pomno pratili...
so na ranu
"DELIJE" JEDVA DOČEKALE DA PONIŽAVAJU PARTIZAN NA TVITERU: Navijači Crvene zvezde uživali u crno-belim suzama i teškim škotskim mukama!
Slušaj vest
Bolno su navijači Partizana podneli eliminaciju svog voljenog kluba u četvrtak veče od Hibernijana - u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.
Škotski tim je dvomeč u ukupnom skoru rešio sa 4:3, a revanš u Edinburgu poprimio je oblike ozbiljne drame. Partizan je poveo sa 2:0, pa primio gol, ali uspeo da u zaustavnom vremenu izbori produžetak u kome je pao i ostvario jalovu pobedu od 3:2 koja nije bila dovoljno za prolaz dalje.
Hibernijan - Partizan Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Partizan je tako treću godinu uzastopno ostao bez takmičenja u nekoj od grupnih faza evropskih takmičenja, a navijači Crvene zvezde jedva su dočekali novo izbacivanje crno-belih. Na tviteru su krenuli da likuju posle evropskog neuspeha svog večitog rivala:
Reaguj
Komentariši