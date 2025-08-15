Slušaj vest

Čelnik FK PartizanPredrag Mijatović sugerisao je na potencijalne probleme u vezi sa povratkom Matije Popovića u Humsku.

Podsetimo, mladi srpski napadač i član Napolija je trebalo da se vrati u matični klub sa kojim je trebalo da potpiše petogodišnji ugovor, ali...

Mijatović je govorio o aktuelnoj temi vezanoj za povratak Popovića u klub:

1/11 Vidi galeriju Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

- Situacija je jasna i uveren sam da će se definisati u narednih nekoliko dana. Što se nas tiče, uradili smo sve da Matija bude igrač Partizana. Postoje druge stvari koje su mimo naših nadležnosti. Na njih nećemo, niti želimo da utičemo, u smislu svrstavanja na jednu ili drugu stranu - rekao je Mijatović i dodao:

- Neke stvari moraju da budu jasne ljudima koji rade sa igračem. Stvarno smo učinili sve da Popovića vratimo, jer pripada ovoj ekipi. Dugo radimo na tome, samo što je minulih dana izašlo u medije, zbog čega se više pominje u javnom prostoru. Ne postoji dan ili datum dokle ćemo ga čekati, međutim, prvenstvo se nastavlja, u ponedeljak je utakmica sa IMT-om i ne možemo čekati bilo kog fudbalera previše. Ta situacija će se brzo rešiti, sa ‘da‘ ili ‘ne‘" - rekao je Mijatović za "Mozzartsport":

1/7 Vidi galeriju Matija Popović Foto: Printskrin/Instagram

Partizan je u četvrtak eliminisan od Hibernijana u kvalifikacijama za Ligu konferencija čime je treću vezanu godinu ostao bez učeća u Evropi. Crno-beli se mračno piše...

BONUS VIDEO: