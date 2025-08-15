Slušaj vest

Ženski fudbalski klub Crvena zvezda dovela je veliko pojačanje i to iz Premijer lige!

Klub sa Marakane je pojačala Dejana Stefanović, koja u Ljutice Bogdana stiže iz redova Brajtona.

Delije Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Poznata je po svojoj borbenosti, a fudbalska domaća javnost zna je po partijama iz reprezentacije Srbije.

Pored nje, crveno-belu opremu ženskog fudbalskog kluba zadužila je i Kristina Tanasković, pojačanje iz Puškaš Akademije, od koje se očekuje da će biti jedna od glavnih protagonista kada je napad Zvezde u piranju.

Takođe, iz Srbije, tačnije iz TSC-a iz Bačke Topole stigla je Mina Kecman. Crvena zvezda ovim transferima nagoveštava da želi da nastavi tradiciju i osvoji još jednu duplu krunu u domaćim okvirima.

