Treći gol za madridski tim postigao je Isi Palason iz penala u 45. minutu, dok je konačan rezultat postavio vezista Đirone Žoel Roka pogotkom u 57. minutu.

Penal za Rajo Valjekano dosuđen je nakon faula golmana Đirone Paula Gazanige, koji je sapleo De Frutosa nakon što mu je napadač gostujućeg tima oduzeo loptu u kaznenom prostoru. Gazaniga je zbog ovog prekršaja dobio direktan crveni karton, na mesto golmana Đirone ušao je Vladislav Krapivcov, dok je iz igre je izašao makedonski napadač Bojan Miovski.