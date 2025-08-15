Slušaj vest

Prednost Viljarealu doneo je Eta Ejong golom u 29. minutu, a konačan rezultat je postavio Pape Gej pogotkom u 36. minutu.

Ovijedo, koji sa klupe predvodi srpski trener Veljko Paunović, je od 27. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tada svoj drugi žuti karton dobio Alberto Rejna.

Gostujući tim je najbolju šansu za pogodak imao u 14. minutu, kad mu je bio dosuđen penal, ali je tada Salomon Rondon promašio udarac sa "bele tačke".

Srpski vezista u ekipi Ovijeda Luka Ilić je iz igre izašao u 77. minutu.

Viljareal će u narednom kolu dočekati Đironu, dok će Ovijedo biti domaćin protiv Real Madrida.

(Beta)