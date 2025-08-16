ZVEZDA ŽELU PUNU MARAKANU U UTORAK! DA SVE GORI: Dosad prodato 20.000 karata za Pafos! Cilj je da i "Jug" bude krcat!
FK Crvena zvezda želi punu Marakanu na utakmici protiv Pafosa, u utorak 19. avgusta od 21.00 sat.
Crveno-beli u plej-ofu Lige šampiona dočekuju prvaka Kipra i veruju da verni navijači mogu da stvore atmosferu koja će pomoći izabranicima trenera Vladana Milojevića.
Iz FK Crvena zvezda potvrđeno je Kuriru da prodaja karata za utakmicu protiv Pafosa ide dobro. Dosad je prodato više od 20.000 ulaznica, a cilj svih u klubu je da tribine budu ispunjene do poslednjeg mesta. Da atmosfera bude onakva kakva je bila protiv Krasnodara u avgustu 2017. godine, kada je stadion "Rajko Mitić" bio dupke pun, gde se čak i za južnu tribinu tražila karta više.
Naime, ne očekuje se veliki broj navijača Pafosa, što znači da neće biti praznih boksova na stadionu. To otvara mogućnost FK Crvena zvezda da pusti u prodaju pun kapacitet ne samo za severnu, zapadnu i istočnu tribinu, već i za južnu.
Da podsetimo, karte za utakmicu Crvene zvezde i Pafosa puštene su u onlajn prodaju, a dostupne su i na blagajnama stadiona. One će raditi radnim danima od 10.00 do 18.00 časova, u subotu od 11.00 do 16.00 i na dan utakmice od 12.00 sati, pa sve do početka susreta. Nedelja je neradna.
Cene karata:
- Sever/Jug – 1.200 dinara
- Istok – 2.200 dinara
- Zapad – 2.600 dinara
- Tribina Siniša Mihajlović – 4.000 dinara