FK Crvena zvezda želi punu Marakanu na utakmici protiv Pafosa, u utorak 19. avgusta od 21.00 sat.

Crveno-beli u plej-ofu Lige šampiona dočekuju prvaka Kipra i veruju da verni navijači mogu da stvore atmosferu koja će pomoći izabranicima trenera Vladana Milojevića.

Puna Marakana ruši Kiprane Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Iz FK Crvena zvezda potvrđeno je Kuriru da prodaja karata za utakmicu protiv Pafosa ide dobro. Dosad je prodato više od 20.000 ulaznica, a cilj svih u klubu je da tribine budu ispunjene do poslednjeg mesta. Da atmosfera bude onakva kakva je bila protiv Krasnodara u avgustu 2017. godine, kada je stadion "Rajko Mitić" bio dupke pun, gde se čak i za južnu tribinu tražila karta više.

Naime, ne očekuje se veliki broj navijača Pafosa, što znači da neće biti praznih boksova na stadionu. To otvara mogućnost FK Crvena zvezda da pusti u prodaju pun kapacitet ne samo za severnu, zapadnu i istočnu tribinu, već i za južnu.

Da podsetimo, karte za utakmicu Crvene zvezde i Pafosa puštene su u onlajn prodaju, a dostupne su i na blagajnama stadiona. One će raditi radnim danima od 10.00 do 18.00 časova, u subotu od 11.00 do 16.00 i na dan utakmice od 12.00 sati, pa sve do početka susreta. Nedelja je neradna.

Cene karata:

- Sever/Jug – 1.200 dinara

- Istok – 2.200 dinara

- Zapad – 2.600 dinara

- Tribina Siniša Mihajlović – 4.000 dinara