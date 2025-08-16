Fudbaleri Aston Vile i Njukasla odigrali su u Birmingemu nerešeno 0:0, u utakmici prvog kola Premijer lige.
MIROVALE MREŽE NA VILA PARKU: Aston Vila sa igračem manje sačuvala bod protiv Njukasla
Najbolju priliku na utakmici Njukasl je imao u trećem minutu kada je šutirao Antoni Elanga, a golman domaćih Marko Bizot odbranio.
Aston Vila je od 66. minuta igrala sa desetoricom, pošto je Ezri Konsa dobio direktan crveni karton zbog starta na Entoniju Gordonu kao poslednji igrač u odbrani.
Odluku sudije potvrdio je VAR.
U ekipi Njukasla nije bilo napadača Aleksandera Isaka koji je tražio da napusti klub ovog leta.
U drugom kolu Aston Vila će igrati na gostujućem terenu protiv Brentforda, a Njukasl će dočekati Liverpul.
