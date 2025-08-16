Slušaj vest

Najbolju priliku na utakmici Njukasl je imao u trećem minutu kada je šutirao Antoni Elanga, a golman domaćih Marko Bizot odbranio.

Aston Vila je od 66. minuta igrala sa desetoricom, pošto je Ezri Konsa dobio direktan crveni karton zbog starta na Entoniju Gordonu kao poslednji igrač u odbrani.

Odluku sudije potvrdio je VAR.

U ekipi Njukasla nije bilo napadača Aleksandera Isaka koji je tražio da napusti klub ovog leta.

U drugom kolu Aston Vila će igrati na gostujućem terenu protiv Brentforda, a Njukasl će dočekati Liverpul.

(Beta)

Ne propustiteFudbalSUZE MOHAMEDA SALAHA OBIŠLE SVET! Zvezda Liverpula u očaju zbog Dioga Žote: Nije mogao da se sastavi, isplivale potresne fotke i emotivni snimak! (FOTO, VIDEO)
Mohamed Salah Liverpul
FudbalPOTRESNA ISPOVEST TRENERA LIVERPULA! Slot stao pred kamere, pa se slomio zbog Dioga Žote: "Gledam na klupu, njega nema..."
Arne Slot
FudbalPOČELA JE PREMIJER LIGA: Minut ćutanja u znak Dioga Žota, pa zatim goleada na Enfildu! (VIDEO)
Diogo Žota transparent na Enfildu
FudbalPUČE "BOMBA" NA MARAKANI: Crvena zvezda dovela pojačanje iz Premijer lige!
stefan-stojanovic-delije-marakana-16.jpg

Podrška fudbalerima Leha posle utakmice na Marakani Izvor: Kurir