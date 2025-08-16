Slušaj vest

Trener moskovskog Spartaka, Dejan Stanković, govorio je uoči današnjeg derbija Premijer lige Rusije protiv Zenita.

Upitan da li bi poraz od Zenita mogao da znači i kraj njegove misije u Spartaku, Stanković je odgovorio:

Dejan Stanković na klupi Spartaka iz Moskve Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, Printscreen

- U tom pravcu uopšte ne razmišljam. Mi smo profesionalci, nastavljamo da radimo svoj posao i fudbal će postojati i posle ovog meča. Sigurni smo u ono što radimo. Niti novinari, niti eksperti to ne mogu da promene - odluke donosi klub - rekao je Stanković.

Stanković ne cvetaju ruže od početka sezone na klupi Sprtaka i sve su češće priče o njegovom odlasku iz Rusije.

