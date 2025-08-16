Upitan da li bi poraz od Zenita mogao da znači i kraj njegove misije u Spartaku, Stanković je odgovorio:

- U tom pravcu uopšte ne razmišljam. Mi smo profesionalci, nastavljamo da radimo svoj posao i fudbal će postojati i posle ovog meča. Sigurni smo u ono što radimo. Niti novinari, niti eksperti to ne mogu da promene - odluke donosi klub - rekao je Stanković.