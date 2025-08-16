to je to

Od dugo čekanog povratka Matije Popovića u Partizan neće biti ništa!

Naime, kako prenosi "Mozzart sport", Popović se ovog leta neće vratiti u Humsku, iako je prethodno mladi srpski fudbaler već bio viđen kao novi-stari član "parnog valjka".

Popoviću (19) je već bio spremljen petogodišnji ugovor sa crno-belima, bio je postignut i dogovor sa Napolijem, koji je trebalo da pusti igrača bez obeštećenja i zadrži određene procente od njegove buduće prodaje, ali je na kraju zapelo u pregovorima.

Navodno, crno-beli su odustali iz razloga što, jednostavno, ne žele da rade kao što je to bio slučaj tokom bitisanja Miloša Vazure i Milorada Vučelića.

Matija Popović je u Napulj stigao na zimu 2024. godine, nekoliko dana nakon što je proslavio 18. rođendan, nakon što mu je istekao stipendijski ugovor sa Partizanom, a u prošloj sezoni je odigrao 31 meč za omladinski tim italijanskog šampiona i postigao 11 golova.

