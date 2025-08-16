Slušaj vest

U prvom kolu Lajpcig je u dva navrata gubio, ali je pobedio na gostujućem terenu četvtoligaša Zandhauzen 4:2.

U drugom kolu je i Hajdenhajm, pobedom na gostujućem terenu protiv četvrtoligaša Balingera 5:0, kao i Hofenhajm, koji je takođe na gostovanju bio bolji od trećeligaša Hanze iz Roštoka 4:0.

Povratnik u Bundesligu Hamburg plasirao se u drugo kolo Kupa pobedom posle produžetaka protiv petoligaša Pirmazensa 2:1.

Sankt Pauli je prošao dalje pobedom protiv četvrtoligaša Norderšteta posle jedanaesteraca 3:2, nakon što je posle regularnog dela i produžataka bilo 0:0.

(Beta)