U prvom kolu Lajpcig je u dva navrata gubio, ali je pobedio na gostujućem terenu četvtoligaša Zandhauzen 4:2.

U drugom kolu je i Hajdenhajm, pobedom na gostujućem terenu protiv četvrtoligaša Balingera 5:0, kao i Hofenhajm, koji je takođe na gostovanju bio bolji od trećeligaša Hanze iz Roštoka 4:0.

Povratnik u Bundesligu Hamburg plasirao se u drugo kolo Kupa pobedom posle produžetaka protiv petoligaša Pirmazensa 2:1.

Sankt Pauli je prošao dalje pobedom protiv četvrtoligaša Norderšteta posle jedanaesteraca 3:2, nakon što je posle regularnog dela i produžataka bilo 0:0.

(Beta)

Podrška fudbalerima Leha posle utakmice na Marakani Izvor: Kurir