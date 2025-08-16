POZNATA SUDBINA FILIPA KOSTIĆA: Juventus konačno prelomio!
Srpski fudbaler Filip Kostić je pored Dušana Vlahovića jedna od glavnih tema aktuelnog prelaznog roka.
Kragujevčanin je viđen na izlaznim vratima Juventusa, ali izgleda da će doći do preokreta. Kako javlja italijanski novinar Nikolo Skira, Kostić je bliži ostanku u Juventusu nego odlasku u Atalantu i turske klubove.
Čini se da će u sezoni koja sledi, iskusni fudbaler dobiti šansu pod vođstvom hrvatskog trenera Igora Tudora, bez obzira na veliko interesovanje za Srbina.
Spekulisalo se da je Kostić mogao da pojača Bolonju i Romu, uz klubove iz Serije A u red za sprskog reprezentativca stali su Olimpijakos i Fenerbahče.
Prethodnu sezonu, Kostić je proveo na pozajmici u Istanbulu gde je branio boje Fenerbahčea, a za tim Žozea Murinja odigrao je 35 utakmica u svim takmičenjima, te postigao dva gola i upisao devet asistencija.
Podsetimo, Juventus je za Srbina platio Ajntrahtu 14.700.000 evra 2022. godine, a Kostić je ugovor potpisao na četiti sezone.