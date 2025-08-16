Slušaj vest

Dvostruki strelac bio je Erling Haland, koji je postigao golove u 34. i 67. minutu.

Golove su postigli još Tidžani Rejnders u 37. i Rajan Šerki u 81. minutu na debiju za mančestersku ekipu.

Navijači Vulverhemptona su odali počast bivšem igraču tog kluba Diogu Žoti, transparentom sa likom fudbalera koji se raduje u klupskom dresu i porukom.

Na transparentu je bio ispisan stih, asocijacija na Žotinu omiljenu pesmu "Fields of gold" od Stinga, što je izazvalo emotivne scene na stadionu, na kome su bili Žotini roditelji i supruga.

Žota je zajedno sa bratom Andreom Silvom 3. jula poginuo u saobraćajnoj nesreći u Španiji.

Uoči utakmica prvog kola u Premijer ligi održan je minut ćutanja.

