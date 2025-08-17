Slušaj vest

Nekadašnji biznismen, fudbaler, glumac i predsednik fudbalskog kluba Crvena zvezda Dobrivoje Tanasijević - Den Tana, umro je u 90. godini.

Ovim tužnim povodom oglasio se i FSS.

"Preminuo je Dobrivoje Tanasijević. Čovek fudbala, čovek biznisa, čovek velikog srca. Dovoljno je bilo reći Den Tana. Neko ko je harizmom i dobrom hranom osvojio Holivud, bio veliki navijač svoje Srbije i Crvene zvezde.

Put ga je odveo u belgijski Anderleht, igrao je i za nemački Hanover, a fudbalsku karijeru završio je u Kanadi. U SAD je razvio biznis sa restoranima, ali bez fudbala nije mogao, pa je 1973. godine kupio engelski Brentford. Napustio je 'pčelice' 2002. godine, a 2008. godine postao je predsednik Crvene zvezde.

Upisao je glumačku školu Džefa Korija u Malibuu, što je praktično bio njegov ulazak u filmsku industriju. Imao je nekoliko manjih uloga, ali uslovno rečeno, slavu je stekao po restoranu dobre usluge i hrane u Los Anđelesu, u koji su dolazile najpoznatije holivudske zvezde.

Bio je veliki obožavalac najvećih asova sa ovih prostora, divio se liku i delu Dragana Stojkovića, voleo ga kao igrača, kasnije i kao selektora Srbije. Bio je gotovo redovan na utakmicama državnog tima, u zemlji i inostranstvu, iskrena podrška velikog patriote. FSS izražava iskreno saučešće porodici Dobrivoja Tanasijevića, Den Tane", piše u saopštenju FSS.