Luka Popović, mladi fudbaler Mokre Gore, preminuo je u 24. godini života.

Od Luke se oprostio njegov bivši klub FK Trepča.

"Sa velikim bolom i tugom primili smo vest da nas je zauvek napustio naš bivši igrač, dete Trepče – Luka Popović. Luka je svoje prve fudbalske korake napravio u našem klubu sa nepunih šest godina, a već sa šesnaest godina debitovao je za prvi tim Trepče. Prošao je sve mlađe kategorije, gde je nebrojeno puta proglašavan za najboljeg igrača utakmice, turnira, lige, kao i za najboljeg strelca. Uvek je bio kapiten svoje generacije – pravi ratnik i predvodnik, i na terenu i van njega", poručili su iz Trepče.

Pored Trepče Luka je branio i boje, Rudara, 1. maja iz Rume, Timoka, Železničara, Radničkog iz Niša i Radničkog iz Obrenovca, a poslednji klub za koji je nastupao bila je Mokra Gora iz Zubinog Potoka.

Nakon tužne vesti oglasio se i FK Rudar iz Kosovske Mitrovice.

"Luka nije bio samo fudbaler. On je bio dete našeg kluba, dete koje je raslo sa nama, dete koje je svojim osmehom i dobrotom svima ulivalo radost. Bio je jedan od najboljih igrača generacije 2001, ali pre svega bio je – čovek za primer. Skroman, vredan, pošten, uvek spreman da pomogne drugu. Takvi ljudi se retko rađaju."

"Danas tuguje ceo naš klub. Tuguju treneri, saigrači, drugovi, svi koji su ikada imali čast da ga poznaju. Luka će zauvek ostati deo nas, deo naše porodice.

Dragi Luka, hvala ti za svaki trening, svaku utakmicu, svaki osmeh. Tvoj duh će zauvek živeti na našem terenu i u našim srcima. Počivaj u miru, naš dečko. Nikada te nećemo zaboraviti", poručili su iz FK Rudar Kosovska Mitrovica.

FK Rudar se oprostio od Luke Popovića Foto: Instagram

