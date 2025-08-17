Slušaj vest

Kako ostaviti najboljeg igrača na klupi, a usput dolaziti do rezultata kakve očekuje armija navijača?

Ovo je pitanje koje ovih dana muči upravu i stručni štab Juventusa. Situacija je potpuno jasna: Dušan Vlahović se nalazi u sjajnoj formi pred početak sezone, a strateška odluka kluba glasi da on nije u prvom planu, pošto ne želi da produži ugovor, a i dalje od transfera nema ništa...

Krenimo redom - zašto Vlahović neće da produži ugovor? Više je tu detalja. Pre svega ogromno smanjenje plate koje mu predlaže Juventus - nije opcija za sjajnog napadača. Zatim, tim iz Torina nikako da napravi adekvatan sastav veličini kluba. Prosto veliki broj igrača je na osrednjem nivou i ne može da donese Juveu rezultate kakvi se očekuju. U toj konstataciji snaga sve pada na Vlahovića od koga se očekuje da sam kreira akciju i postigne gol... To ne ide baš tako.

Da uz sebe ima malo bolje saigrače, Dušan bi imao mnogo bolji učinak u crno-belom dresu. Uz to - taktika trenira je bila izuzetno "sporna". Defanziva u prvom planu, a u napadu šta se uradi. Tako ne bi trebalo da igra Juventus.

I tu dolazimo da najvećeg problema i apsurda. Vlahović je bez ikakave dileme najbolji igrač Juventusa. Radi odlično i postiže golove za mizernu šansu koju dobije od trenera Tudora (tu nije do trenera, jer on za Dušana mora da sledi politku kluba). Postiže srpski as golove, donosi razliku na terenu i tera i navijače da okrenu ploču.

Zviždale su pristalice Juventusa Vlahoviću čak i u momentima kada je postizao gol. Međutim, ako se nastavi sa pogocima, možda dođe i do novih momenata u odnosu Dušan - Juventus, a možda i do toliko očekivanog transfera.

Naredne dve nedelje donose odgovore na brojna pitanja. Ono što sigurno raduje sve ljubitelje fudbala u Srbiji je ubitačna forma Vlahovića već na početku nove sezone.