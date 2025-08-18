Slušaj vest

Fudbaleri Partizana i IMT-a zatvaraju 5. kolo Super lige Srbije.

Utakmica dva beogradska rivala igra se od 19 časova na stadionu u Humskoj ulici.

Hibernijan - Partizan Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Partizan je posle završene evropske odiseje sada u prilici da se maksimalno posveti obavezama u domaćim takmičenjima. Crno-beli su uspešno započeli domaće prvenstvo i posle tri odigrane utakmice imaju maksimalan učinak.

Sa druge strane, IMT u četiri utakmice ima jednu pobedu, jedan remi i dva poraza.

Utakmicu sa stadiona Partizana možete gledati u direktnom prenosu na TV Arena premium 1.

Partizan izgubio, Grobari pružaju podršku Izvor: Kurir