Nordi Mukiele je novo pojačanje!
to je to
CRVENO-BELI PRONAŠLI POJAČANJE U PSŽ-U: Stiže stameni defanzivac!
Slušaj vest
Dosadašnji fudbaler Pari Sen Žermena Nordi Mukiele potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Sanderlendom, saopštila su oba kluba.
Nisu navedeni finansijski detalji ugovora, a RMC Sport preneo je da je transfer 27-godišnjeg odbrambenog igrača vredan 12 miliona evra. Mukiele je odigrao ukupno 45 utakmica za Pari Sen Žermen, a prošle sezone je igrao na pozajmici u Bajeru iz Leverkuzena.
Navijači PSŽ-a Foto: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, Pritnscreen, MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
U Pari Sen Žermen je došao posle četiri godine u Lajpcigu, a pre toga je igrao za Monpelje i Laval. Sa pariskim klubom osvojio je dve šampionske titule, Kup i dva Superkupa Francuske.
Igrao je za mlade selekcije Francuske, a za seniorski tim odigrao je jednu utakmicu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši