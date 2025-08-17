Slušaj vest

Dosadašnji fudbaler Pari Sen Žermena Nordi Mukiele potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Sanderlendom, saopštila su oba kluba.

Nisu navedeni finansijski detalji ugovora, a RMC Sport preneo je da je transfer 27-godišnjeg odbrambenog igrača vredan 12 miliona evra. Mukiele je odigrao ukupno 45 utakmica za Pari Sen Žermen, a prošle sezone je igrao na pozajmici u Bajeru iz Leverkuzena.

U Pari Sen Žermen je došao posle četiri godine u Lajpcigu, a pre toga je igrao za Monpelje i Laval. Sa pariskim klubom osvojio je dve šampionske titule, Kup i dva Superkupa Francuske.

Igrao je za mlade selekcije Francuske, a za seniorski tim odigrao je jednu utakmicu.

