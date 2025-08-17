Slušaj vest

Želela je uprava FK Partizan da ovog leta u svoje redove dovede Ervina Omića, momka koji se kalio u velikanu svetskog fudbala Juventusu, ali od toga posla nije bilo ništa.

Kao zamena za Omića stigao je Janis Karabeljov, a Omić je odlučio da ostane u Volfesbergu dok ne pronađe novu sredinu za nastavak karijere.

Hibernijan - Partizan Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Kako pišu poljski mediji, 22-godišnji centralni vezista je pred potpisom za Vislu iz Krakova!

Omić je već doputovao u Krakov, gde će u ponedeljak biti podvrgnut lekarskim pregledima, potom potpisati ugovor na dve godine, uz opciju produžetka na još jednu.

