Nedelja 17. avgust 2025. godine ostaće ubeležen u istoriji kao dan kada je odigran prvi večiti derbi u ženskom fudbalu.

Već u prvom kolu Super lige za dame sastali su se Partizan i Crvena zvezda. Crno-bele su ugostile svoje rivalke na terenima FS Beograd na Adi ciganliji, a aktuelni šampion je odneo sva tri boda - 0:2 (0:1).

Utakmicu je pratilo oko 500 gledalaca.

Nikolina Hadžibabić je dovela Crvenu zvezdu u vođstvo u 28. minutu, a konačan rezultat je postigla Mirela Tenkov u 59. minutu.

U utakmicama prvog kola Vojvodina je pobedila Mašinac 3:0, a Radnički 1923 i TSC su remizirali 1:1. U sredu igraju Spartak i Milutinac.

Sastavi:

Partizan-Sloga: Gardijan, Radovanović, Radulović, Đurđević, Šebek, Edemskaja, Prokofeva, Vanina, Janlović, Barjaktarović, Kavaja

Rezerve: Kirjak, Mahotina, Stojaković, Marković, Petrović, Hejli Hasted, Maksimović