Možda ruska Premijer liga nije na nivou one slavnije iz Engleske, ali u nekim segmentima Rusi nikako ne zaostaju.

Naprotiv.

Svedoci smo da se u ostrvskim medijima svakodnevno piše o tzv. "vagsicama" (WAGS - Wives and Girlfriends - Žene i devojke). I Rusi imaju svoje adute.

Među njima se izdvaja Ksenija Pesjakova, supruga golmana Rostova Sergeja.

Ksenija je u jednom izboru proglašena za najseksepilniju suprugu fudbalera u Rusiji.

Za razliku od mnogih supruga, Ksenija nije samo lepa, već samouverena i samodovoljna, kako su ocenili u žiriju.

Devojka rođena u gradu Jaroslavlju 1989. godine, do 22. godine bila je strogo vaspitavana od strane roditelja.

Takvo vaspitanje je pomoglo da bude odličan đak, a onda da završi pravni fakultet.

Par se venčao 2014. godine, a sada imaju dvoje dece, sina i ćerku.

