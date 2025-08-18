Slušaj vest

Jedan od najtežih poraza u istoriji doživeo je brazilski Santos pred svojim navijačima.

Ekipa Vasko da Game savladala je velikog rivala rezultatom 6:0, a meč je obeležio fantastični Filipe Kutinjo, koji je održao lekciju prijatelju Nejmaru i družini.

Nejmar je bio neprimetan na terenu, a Kutinjo je igrao kao u najboljim danima. Gosti su poveli u 18. minutu golom Lukasa Pitona. Sve do 52. minuta rezultat na semaforu bio je 0:1, a onda je usledila neviđena katastrofa domaćina.

U razmaku od desetak minuta Vasko je napunio mrežu Santosa. Dejvid je povisio prednost u 5:2, za 3:0 pogodio je Kutinjo u 54. minutu, Rajan je u 60 postigao gol za 4:0, a u 62. minutu posle novog gola Kutinja bilo je 5:0 za goste. Konačan rezultat postavio je Če Če u 68. minutu utakmice - 6:0.

Ogorčeni navijači Santosa usred meča počeli su da navijaju za velikog rivala, vikali su "Ole" nakon svakog dodavanja gostiju.

Brazilac zaplakao posle blamaže svog Santosa Foto: AGIF / ddp USA / Profimedia

Nejmaru je blamaža izuzetno teško pala, pa je nakon najbolnijeg poraza u karijeri zaplakao. Seo je na travu posle meča i ronio suze kao malo dete, a u jednom momentu tešio ga je i trener protivničkog tima Diniz.

 "Bili smo sr***. Bila je to sramota. Navijači imaju prvo da nas psuju i vređaju. To je prihvatljivo. Sramota me je. Nikada u životu nisam doživeo nešto slično", priznao je Nejmar nakon meča.

