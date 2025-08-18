Slušaj vest

Mančester Junajted neslavno je otvorio novu sezonu u Premijer ligi, pošto je u prvom kolu poražen u derbiju od Arsenala minimalnim rezultatom 1:0.

Iako je njegov tim izgubio utakmicu, trener Crvenih đavola Ruben Amorim bio je izuzetno zadovljan nakon meča.

Izjavio je da je Junajted pokazao da je bolji tim i dodao da njegovi igrači "mogu pobediti u bilo kojoj utakmici".

"Danas smo dokazali da možemo pobediti u bilo kojoj utakmici u Premijer ligi, posebno protiv sjajnog tima kakav je Arsenal" oduševljeno je rekao Amorim.

Dodao je da je Junajted bio bilji, iako je poražen na kraju i da je ponosan na trud koji su igrači uložili na terenu.

"Mislim da je najvažnije da nismo bili dosadni".

Njegova izjava izazvala je burne reakcije navijača. Nezadovoljne pristalice Junajteda uporedile su svog trenera sa menadžerom Arsenala Artetom, koji je prošle sezone nakon eliminacije u Ligi šampiona od PSŽ izjavio da je njegov Arsenal "najbolji tim" u takmičenju.

"Uči od Artete kako mogu dokazati da mogu da pobede u bilo kojoj utakmici kada izgube", poručili su navijači.

