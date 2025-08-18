Slušaj vest

Nemački fudbaler Tomas Miler debitovao je u noći između nedelje i ponedeljka u američkoj MLS ligi za svoj novi klub Vankuver, u koji je ovog leta stigao posle 25 godina provedenih u minhenskom Bajernu.

Svetski šampion sa Nemačkom, dvostruki osvajač Lige šampiona i 13 puta prvak Nemačke sa Bajernom, u koji je stigao još sa 10 godina, odlučio je da u 35. godini završi karijeru u Severnoj Americi, u dresu kanadskog kluba Vankuver.

Miler je ušao u igru u 61. minutu protiv Hjustona (1:1) uz ovacije publike, samo tri dana nakon što je ozvaničen njegov transfer. Potpisao je ugovor do kraja 2025. godine, sa mogućnošću produžetka i na 2026.

"Pomešana osećanja. Uspeo sam da postignem gol već iz prve prilike, publika je bila u delirijumu, ali je pogodak poništen zbog ofsajda... Rezultat je razočaravajući, iskreno", rekao je Miler posle meča.

Vankuver trenutno zauzima treće mesto na Zapadu sa 46 bodova, šest manje od lidera San Dijega i bod iza Minesote.

Kurir sport/Beta