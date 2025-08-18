Slušaj vest

Fudbaleri su uvek bili magnet za lepe žene. U Italiji, česti su brakovi i veze između igrača i poznatih TV zvezda.

Fudbaler JuventusaDanijele Rugani (31) razvodi se od svoje supruge Mikele Persiko (34) posle skoro decenije braka. A, razlog je što se zaljubio u jednu stjuardesu. Saigrač i prijatelj našeg Dušana Vlahovića, tako se našao na naslovnim stranama medija.

Danijele Rugani fudbaler Juventusa Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Danijele Rugani i Mikela Persiko počeli su da se zabavljaju 2016. godine, venčali su se 2023. Roditelji su sina Tomaza koji ima pet godina. TV voditeljka je pokušala da spasi brak, ali nije usepal.

Na kraju je shvatila kako stvari stoje, pa je skinula i bračni prsten. Zajedničke fotografije sa sinom i suprugom MIkela Persiko nije obrisala.

Danijele Rugani i Mikela Persiko sa sinom Foto: Printskrin/Instagram

Mikela je preko prijatelja poručila medijima da je podnela zahtev za razvod i da će se boriti za starateljstvo nad sinom. Potom je izašla u javnost sa izjavom:

- Nije mi bilo lako poslednjih meseci. Ćutala sam jer sam želela da zaštitim sina, ali sada će se moj advokat baviti svime. Nadala sam se da neće ovako završiti – rekla je Persiko.

Mesecima unazad italijanski mediji su pisali o zategnutim odnosima fudbalera i TV voditeljke, te da je njihov brak u velikoj krizi. Pojedini portali objavili su i Ruganijeve fotografije sa zgodnom crnkom, a onda se saznalo za njen identitet. Valentina Mamis Fačenda je nekadašnja italijanska manekenka, koja je trenutno zaposlena kao stjuardesa kompanije "Flaj Emirejts".

Kako navode italijanski mediji, Rugani je odlepio za lepom Valentinom. Imali su štekove u Torinu gde su se viđali, a ona ga je posećivala i u Amsterdamu, pošto je Rugani prošlu sezonu proveo na pozajmici u redovima Ajaksa.

Italijanski mediji naširoko pišu u ovoj aferi, a na udaru navijača Juventusa našla se Valentina Mamis Fačenda, zanosna crnka koja je zavela Danijelea Ruganija. Ona je morala da zaključa svoje profile na društvenim mrežama, jer je dobijala pretnje.

Danijele Rugani je od 2013. godine član Juventusa, odigrao je 117 utakmica i dao osam golova za ovaj klub. Često je bio na pozajmicama - u Empoliju, Renu, Kaljariju i Ajaksu. Prošao je omladinsku školu Empolija i sve selekcije fudbalske reprezentacije Italije. Za A selekciju Italije igrao je od 2016. do 2018. godine i upisao sedam utakmica. Važeći ugovor sa Juventusom ima do juna 2026. godine.

Valja pomenuti da je u martu 2020. godine Danijele Rugani bio prvi italijanski fudbaler koji je bio pozitivan na korona virus.