Hrvatski golman Adrian Šemper briljirao je u dresu Pize i postao junak večeri u pobedi nad Ćezenom, čime je njegov tim izborio plasman u narednu rundu italijanskog Kupa.

U meču bez pogodaka tokom 120 minuta igre, sve se svelo na izvođenje penala, a tu je Šemper zasijao punim sjajem.

U penal-seriji, 27-godišnji čuvar mreže bio je gotovo nesavladiv. Od pet šuteva fudbalera Ćezene, zaustavio je čak četiri, što je Pizi donelo prednost i prolaz dalje. Njegov nastup izazvao je pravu euforiju među navijačima, ali i u italijanskim medijima.

Lokalni portal "Piza Tudej" nazvao ga je "herojem večeri", uz komentar da je "hipnotisao protivničke igrače" svojim mirnoćom i refleksima.