Tokom leta struka na čelu sa selektorom Draganom Stojkovićem, pratila je pripreme i formu naših reprezentativaca, a danas je prvi čovek najboljeg nacionalnog tima, zajedno sa saradnicima, direktorima Stevanom Stojanovićem i Nenadom Bjekovićem, odnosno trenerima Goranom Đorovićem, Bratislavom Živkovićem i Nebojšom Stamenkovićem, obavio video analizu predstojećih rivala, sa fokusom na prvog protivnika koji Orlove očekuje u Rigi.

Srbiju očekuju dueli sa Letonijom u Rigi, 6. septembra i tri dana kasnije, duel sa Engleskom na travi našeg najvećeg stadiona.

Interesovanje za meč sa Engleskom je ogromno, ulaznice su u rekordnom roku skoro pa rasprodate, tako da se očekuje fantastičan ambijent na stadionu „Rajko Mitić“.

Reprezentacija Srbije biće na okupu od 1. septembra u SC FSS u Staroj Pazovi, a tri dana kasnije sledi odlazak u Rigu. Orlovi su na startu kvalifikacija igrali nerešeno u Tirani sa Albanijom (0:0) i savladali Andoru u Leskovcu (3:0).

