Finansijski detalji i dužina ugovora nisu saopšteni. Džed Spens igra na poziciji desnog beka, a u londonski klub je došao 2022. godine iz Midlsbroa.

Tokom sezona 2022/2023. i 2023/2024. igrao je na pozajmicama u Renu, Lidsu i Đenovi. Za Totenhem je ukupno nastupio na 42 meča i postigao je dva gola.

Totenhem slavlje Foto: Hotspur FC / Shutterstock Editorial / Profimedia, BENJAMIN CREMEL / AFP / Profimedia, Yui Mok / PA Images / Profimedia

Fudbaleri Totenhema su pre dva dana u prvom kolu Premijer lige na svom terenu pobedili Barnli rezultatom 3:0.

