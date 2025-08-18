Slušaj vest

Finansijski detalji i dužina ugovora nisu saopšteni. Džed Spens igra na poziciji desnog beka, a u londonski klub je došao 2022. godine iz Midlsbroa.

Tokom sezona 2022/2023. i 2023/2024. igrao je na pozajmicama u Renu, Lidsu i Đenovi. Za Totenhem je ukupno nastupio na 42 meča i postigao je dva gola.

Fudbaleri Totenhema su pre dva dana u prvom kolu Premijer lige na svom terenu pobedili Barnli rezultatom 3:0.

