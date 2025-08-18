Slušaj vest

Fudbaler Napolija Romelu Lukaku propustiće početak nove sezone u Seriji A, pošto je u prijateljskoj utakmici protiv Olimpijakosa povredio butni mišić, saopštio je danas aktuelni prvak Italije.

"Posle povrede koju je zadobio tokom utakmice sa Olimpijakosom (2:1), Romelu Lukaku je obavio preglede koji su pokazali da se radi o ozbiljnoj povredi levog butnog mišića", navodi se u saopštenju Napolija.

Napoli 2024-2025 Foto: CARLO HERMANN / AFP / Profimedia, Alessandro Garofalo / LaPresse / Profimedia, Ciro De Luca / Zuma Press / Profimedia

Prema navodima kluba, 32-godišnjeg belgijskog napadača čekaju konsultacije u vezi moguće hirurške intervencije.

Prema pisanju italijanskih medija, Lukaku bi mogao da izostane sa terena do novembra.

Prošle sezone Lukaku je u dresu Napolija postigao 14 golova, uz 10 asistencija na 36 utakmica Serije A, čime je pomogao svom timu da osvoji četvrtu titulu prvaka Italije.

Fudbaleri Napolija odbranu "Skudeta" započinju u subotu na gostovanju ekipi Sasuola (18.30).

