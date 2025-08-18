bilo je i vreme

Fudbaleri Partizana ugostili su IMT u Humskoj u meču petog kola Superlige Srbije.

Crno-beli su već nakon 25 minuta igre u prvom poluvremenu vodili sa 2:0 golovima Dembe Seka, letošnje akvizicije Partizana.

Dugo se čekao Demba Sek da upiše svoj prvenac u dresu kluba iz Humske i taj dan je konačno došao...

Zanimljiv podatak je i taj, da je Senegalac pre današnjeg gola, bio strelac poslednji put 21. septembra 2021. godine u pobedi SPAL-a nad Vićencom od 3:2 na utakmici Serije B.

