Partizan zahvaljujući Demba Seku poveo protiv IMT-a!
bilo je i vreme
KONAČNO - DEMBA SEK JE DAO GOL: Evo kada je Senegelac poslednji put pogodio mrežu!
Fudbaleri Partizana ugostili su IMT u Humskoj u meču petog kola Superlige Srbije.
Crno-beli su već nakon 25 minuta igre u prvom poluvremenu vodili sa 2:0 golovima Dembe Seka, letošnje akvizicije Partizana.
Dugo se čekao Demba Sek da upiše svoj prvenac u dresu kluba iz Humske i taj dan je konačno došao...
Zanimljiv podatak je i taj, da je Senegalac pre današnjeg gola, bio strelac poslednji put 21. septembra 2021. godine u pobedi SPAL-a nad Vićencom od 3:2 na utakmici Serije B.
