Slušaj vest

Fudbaleri Partizana deklasirali su na svom terenu u petom kolu Superlige Srbije ekipu IMT-a rezultatom 5:1.

Nakon meča u Humskoj oglasio se trener Partizana Srđan Blagojević:

Partizan - IMT Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Dali smo pet golova, bilo je to dosta dobrih stvari, ali i loših. Ovo je prvi put da Partizan nakon četiri sezone ima sve četiri pobede na startu šampionata. Hvala navijačima koji su došli da nas podrže i nadam se da će nastaviti u tom ritmu - samo zajedno možemo do uspeha - rekao je Blagojević za "TV Arena sport".

Ne propustiteFudbalPAO DOGOVOR - ZVEZDA PARTIZANU OTELA MATIJU : Klub sa Marakane potvrdio transfer!
Delije
FudbalNENAD LALATOVIĆ PODNEO OSTAVKU: Srpski trener posle blamaže u Tivtu napustio Budućnost
Nenad Lalatović
FudbalPARTIZAN PETARDOM PREKINUO NEUGODNU TRADICIJU: Crno-beli smestili 5 komada u mrežu IMT-a! Demba Sek postigao gol posle 4 godine
Partizan, IMT
FudbalKONAČNO - DEMBA SEK JE DAO GOL: Evo kada je Senegelac poslednji put pogodio mrežu!
Demba Sek

BONUS VIDEO:

Bakljada grobara na utakmici Partizan - IMT Izvor: Kurir