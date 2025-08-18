Trener Partizana Srđan Blagojević zahvalio se navijačima nakon pobede crno-belih na d IMT-om (5:1).
APEL SRĐANA BLAGOJEVIĆA NAVIJAČIMA PARTIZANA: "Samo zajedno možemo sve"!
Fudbaleri Partizana deklasirali su na svom terenu u petom kolu Superlige Srbije ekipu IMT-a rezultatom 5:1.
Nakon meča u Humskoj oglasio se trener Partizana Srđan Blagojević:
- Dali smo pet golova, bilo je to dosta dobrih stvari, ali i loših. Ovo je prvi put da Partizan nakon četiri sezone ima sve četiri pobede na startu šampionata. Hvala navijačima koji su došli da nas podrže i nadam se da će nastaviti u tom ritmu - samo zajedno možemo do uspeha - rekao je Blagojević za "TV Arena sport".
