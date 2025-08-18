OVO JE KRAJ! Emotivna i bolna isposvest Nenada Lalatovića koja je pogodila sve!
Nenad Lalatović više nije trener podgoričke Budućnosti!
Srpski trener je odlučio da podnese ostavku ostavku nakon poraza od Arsenala iz Tivta. Lalatović je u ekskluzivnom razgovoru za "Telegraf" govorio o vremenu provedenom na klupi Budućnosti:
- Obećano mi je da će biti para. Igrači dolaze poslednji dan prelaznog roka. Moraju da se spreme, dobri su, ali im je potreban proces povratka u trenažni ritam. Bulatović se povredio... Od dolaska Spalevića, situacija se popravila, ali ne mogu da dovedem igrače koje sam želeo. Kad znate da vam odlaze igrači nije lak posao, posebno što nemate vremena da reagujete. Ponvaljam, niko nas nije pitao jel imamo hotel, bili smo faktički na recepciji. Zahvaljujem se predsedniku i upravi što toliko žele da ostanem. Ovo je moj kraj, u ovakvom haosu ne umem da radim, u Crnoj gori moraju tereni da se poprave - ističe Lalatović.
O svojim daljim planovima:
- Sačekaću, volim da radim. Ne bežim od odgovornosti. Kad sam došao, napustili su klub - Kostić koji je sad u Partizanu, Vukotić u Partizanu... Svi su igrali pre mesec dana, odemo protiv Milsana samo igrači čarter let. Onda je došao Spalević, ipak, već je kasno sada, imao sam saradnju kao sa porodicom, nisam viđao druge ljude. Crnu Goru volim, želeo sam da dođem, ali to je kraj - konstatovao je Laltović.
