- Obećano mi je da će biti para. Igrači dolaze poslednji dan prelaznog roka. Moraju da se spreme, dobri su, ali im je potreban proces povratka u trenažni ritam. Bulatović se povredio... Od dolaska Spalevića, situacija se popravila, ali ne mogu da dovedem igrače koje sam želeo. Kad znate da vam odlaze igrači nije lak posao, posebno što nemate vremena da reagujete. Ponvaljam, niko nas nije pitao jel imamo hotel, bili smo faktički na recepciji. Zahvaljujem se predsedniku i upravi što toliko žele da ostanem. Ovo je moj kraj, u ovakvom haosu ne umem da radim, u Crnoj gori moraju tereni da se poprave - ističe Lalatović.