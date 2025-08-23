Slušaj vest

U društvu supruge Aleksandre i njihovo troje dece, Matić opušteno uživa na plaži, daleko od fudbalskih terena i sportskih obaveza.

Dok su klinci uživali u čarima mora, njih dvoje su zajedno ispijali osvežavajuće koktele, smeštajući se na luksuznim ležaljkama tik uz more.

Nemanja Matić na odmoru sa porodicom Foto: PrintscreenInstagram/maticaleksandra

Sen Trope je poznat kao omiljeno letovalište svetskog džet-seta, a sada je i Nemanja Matić dokazao da ume da spoji luksuz, odmor i porodičnu toplinu.

Život na Azurnoj obali mu, izgleda, i te kako prija - more, sunce i osmesi njegove porodice najbolji su dokaz da je fudbalska zvezda pronašla svoj mali raj.

