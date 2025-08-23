Srpski fudbaler Nemanja Matić odlučio je da leto provede u jednom od najluksuznijih letovališta sveta – na Azurnoj obali, u glamuroznom Sen Tropeu.
OD UBA DO SEN TROPEA! Kokteli na Azurnoj obali...Nemanja i Aleksandra užvaju "za sve pare"! Pogledajte kako Matići provode luksuzni odmor... (FOTO)
U društvu supruge Aleksandre i njihovo troje dece, Matić opušteno uživa na plaži, daleko od fudbalskih terena i sportskih obaveza.
Dok su klinci uživali u čarima mora, njih dvoje su zajedno ispijali osvežavajuće koktele, smeštajući se na luksuznim ležaljkama tik uz more.
Nemanja Matić na odmoru sa porodicom Foto: PrintscreenInstagram/maticaleksandra
Sen Trope je poznat kao omiljeno letovalište svetskog džet-seta, a sada je i Nemanja Matić dokazao da ume da spoji luksuz, odmor i porodičnu toplinu.
Život na Azurnoj obali mu, izgleda, i te kako prija - more, sunce i osmesi njegove porodice najbolji su dokaz da je fudbalska zvezda pronašla svoj mali raj.
