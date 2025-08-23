Slušaj vest

U društvu supruge Aleksandre i njihovo troje dece, Matić opušteno uživa na plaži, daleko od fudbalskih terena i sportskih obaveza.

Dok su klinci uživali u čarima mora, njih dvoje su zajedno ispijali osvežavajuće koktele, smeštajući se na luksuznim ležaljkama tik uz more.

Nemanja Matić na odmoru sa porodicom

Sen Trope je poznat kao omiljeno letovalište svetskog džet-seta, a sada je i Nemanja Matić dokazao da ume da spoji luksuz, odmor i porodičnu toplinu.

Život na Azurnoj obali mu, izgleda, i te kako prija - more, sunce i osmesi njegove porodice najbolji su dokaz da je fudbalska zvezda pronašla svoj mali raj.