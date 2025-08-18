Torcida je u nedelju vređala fudbalere i gađala ih bakljama posle utakmice protiv Slaven Belupa, a sada se na udaru huligana našao australijski fudbaler Entoni Kalik .

– Kalik je išao tamo da popije kafu, zaustavio ga je neki huligan i pretio Kaliku da će mu razbiti zube, drao se i unosio mu se u lice. Kalik ga je mirno gledao, pa okrenuo leđa, a tu ga je ovaj pljunuo – ispričao je jedan očevidac.