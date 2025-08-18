Slušaj vest

Ispadanje Hajduka od Dinama iz Tirane u kvalifikacijama za Ligu konferencije ustalao je duhove na relaciji navijači - igrači.

Torcida je u nedelju vređala fudbalere i gađala ih bakljama posle utakmice protiv Slaven Belupa, a sada se na udaru huligana našao australijski fudbaler Entoni Kalik.

Hajduk Split - Torcida Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot

Hrvatski portal 24sata je došao do snimka napada na fudbalera usred dana u prepunom kafiću.

Huligan je prišao fudbaleru, vređao ga, a potom pljunuo.

– Kalik je išao tamo da popije kafu, zaustavio ga je neki huligan i pretio Kaliku da će mu razbiti zube, drao se i unosio mu se u lice. Kalik ga je mirno gledao, pa okrenuo leđa, a tu ga je ovaj pljunuo – ispričao je jedan očevidac.

Snimak možete pogledati OVDE

