Hrvatski portal 24sata je došao do snimka napada na fudbalera usred dana u prepunom kafiću
Fudbal
HULIGAN TORCIDE PRIŠAO IGRAČU HAJDUKA, PA GA PLJUNUO: Haos u prepunom kafiću usred bela dana u Splitu
Slušaj vest
Ispadanje Hajduka od Dinama iz Tirane u kvalifikacijama za Ligu konferencije ustalao je duhove na relaciji navijači - igrači.
Torcida je u nedelju vređala fudbalere i gađala ih bakljama posle utakmice protiv Slaven Belupa, a sada se na udaru huligana našao australijski fudbaler Entoni Kalik.
Hajduk Split - Torcida Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot
Vidi galeriju
Hrvatski portal 24sata je došao do snimka napada na fudbalera usred dana u prepunom kafiću.
Huligan je prišao fudbaleru, vređao ga, a potom pljunuo.
– Kalik je išao tamo da popije kafu, zaustavio ga je neki huligan i pretio Kaliku da će mu razbiti zube, drao se i unosio mu se u lice. Kalik ga je mirno gledao, pa okrenuo leđa, a tu ga je ovaj pljunuo – ispričao je jedan očevidac.
Snimak možete pogledati OVDE
Reaguj
Komentariši