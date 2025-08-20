Slušaj vest

Atraktivna sportska novinarka objavila je niz fotki sa luksuzne plaže dok se sunčala u minijaturnom bikiniju koji je istakao njenu besprekornu figuru.

Sportska novinarka Kejt Trejsi Foto: PrintscreenInstagram/katetraceyx

Njen zategnuti stomak, duge noge i savršeno izvajane obline momentalno su privukli poglede turista, a društvene mreže su planule kada je fotografije objavila na Instagramu.

Na obj

Kejt Trejsi
Kejt Trejsi Foto: PrintscreenInstagram/katetraceyx

 U objavi se vidi kako uživa u koktelu pored bazena, a potom i u kupanju u tirkizno plavom moru Ibice. Bez sumnje, Kejt je pokazala da nije samo lice sa ekrana, već i žena koja bez problema može da parira manekenkama kada se pojavi u bikiniju. 

Ne propustiteFudbalSNIMAK DILETE LEOTE POD TUŠEM ĆE VAS RASPAMETITI! Zanosna voditeljka se tuširala u minijaturnom bikiniju, fanovi ne veruju šta vide! (VIDEO)
Dileta Leota pod tušem
Pop kulturaNovinarka pokazala zmijsko telo na luksuznoj jahti: U neobičnom bikiniju mami uzdahe jačeg pola, komplimenti pršte
Dileta Leota1.jpg
Ostali sportoviPONOVO MAMI UZDAHE MUŠKARACA I SA TIM NE PLANIRA DA STANE... Atraktivna Dileta otišla u Njujork, pa brutalnim fotkama zapalila mreže! Oblaci crni, ali ona...
Dileta Leota.JPG
ŽenaLeto je došlo onda kada se ona skine: Manji bikini niste videli, muškarce obliva znoj od njenih oblina (FOTO)
Dileta Leota2025-06-09 103220.jpg

Dileta Leota pod tusem Izvor: Kurir