Kejt Trejsi ovog leta odlučila je da napravi predah od kamera i mikrofona, pa je otputovala na Ibicu!
SPORTSKA NOVINARKA O KOJOJ SVI PRIČAJU: Kejt se skinula u minijaturni bikini i pokazala obline zbog kojih uzdišu fanovi širom planete! (FOTO)
Atraktivna sportska novinarka objavila je niz fotki sa luksuzne plaže dok se sunčala u minijaturnom bikiniju koji je istakao njenu besprekornu figuru.
Sportska novinarka Kejt Trejsi Foto: PrintscreenInstagram/katetraceyx
Njen zategnuti stomak, duge noge i savršeno izvajane obline momentalno su privukli poglede turista, a društvene mreže su planule kada je fotografije objavila na Instagramu.
Kejt Trejsi Foto: PrintscreenInstagram/katetraceyx
U objavi se vidi kako uživa u koktelu pored bazena, a potom i u kupanju u tirkizno plavom moru Ibice. Bez sumnje, Kejt je pokazala da nije samo lice sa ekrana, već i žena koja bez problema može da parira manekenkama kada se pojavi u bikiniju.
