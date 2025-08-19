Slušaj vest

Čačua (23) je sa Vulverhemptonom potpisao petogodišnji ugovor, sa opcijom produžetka na dodatnih godinu dana, a engleski klub nije naveo vrednost transfera. Ipak, poznati insajder Fabricio Romano preneo je da je u pitanju suma od 12,5 miliona evra.

Kamerunski desni bek je u Veronu stigao u avgustu 2023. godine iz Šarlroaa, i od tad je odigrao ukupno 64 utakmice za italijanski klub.

U saopštenju Vulverhemptona se navodi da je Čačua prošle sezone bio najbrži igrač Serije A, pošto je zabeležio brzinu od 36,3 kilometara na čas.