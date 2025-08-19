Slušaj vest

Čačua (23) je sa Vulverhemptonom potpisao petogodišnji ugovor, sa opcijom produžetka na dodatnih godinu dana, a engleski klub nije naveo vrednost transfera. Ipak, poznati insajder Fabricio Romano preneo je da je u pitanju suma od 12,5 miliona evra.

Kamerunski desni bek je u Veronu stigao u avgustu 2023. godine iz Šarlroaa, i od tad je odigrao ukupno 64 utakmice za italijanski klub.

U saopštenju Vulverhemptona se navodi da je Čačua prošle sezone bio najbrži igrač Serije A, pošto je zabeležio brzinu od 36,3 kilometara na čas.

Novi igrač Vulverhemptona je za reprezentaciju Kameruna debitovao u junu prošle godine, i od tad je zabeležio ukupno 10 nastupa za selekciju svoje zemlje.

