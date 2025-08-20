Dosadašnji fudbaler Lajpciga Andre Silva novi je igrač Elčea, saopštio je španski tim.
Fudbal
ELČE DOVEO POJAČANJE IZ LAJPCIGA: Andre Silva potpisao jednogodišnji ugovor
Slušaj vest
Ovaj 29-godišnji portugalski napadač je sa Elčeom potpisao jednogodišnji ugovor, uz mogućnost produženja za još jednu godinu.
Silva je u dosadašnjoj karijeri nastupao za Porto, Milan, Sevilju, Ajntraht iz Frankfurta, da bi 2021. godine prešao u Lajpcig.
Klub iz Saksonije dva puta ga je slao na pozajmice, prvo u sezoni 2023/24. kada je igrao za Real Sosijedad, dok je u februaru ove godine nastupao za Verder iz Bremena.
Silva je sa reprezentacijom Portugala nastupao na svetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine, a osvojio je i titulu u Ligi nacija 2019. godine.
(Beta)
Reaguj
Komentariši