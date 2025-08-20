Slušaj vest

Ovaj 29-godišnji portugalski napadač je sa Elčeom potpisao jednogodišnji ugovor, uz mogućnost produženja za još jednu godinu.

Silva je u dosadašnjoj karijeri nastupao za Porto, Milan, Sevilju, Ajntraht iz Frankfurta, da bi 2021. godine prešao u Lajpcig.

Klub iz Saksonije dva puta ga je slao na pozajmice, prvo u sezoni 2023/24. kada je igrao za Real Sosijedad, dok je u februaru ove godine nastupao za Verder iz Bremena.

Silva je sa reprezentacijom Portugala nastupao na svetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine, a osvojio je i titulu u Ligi nacija 2019. godine.

(Beta)

