Fudbalski klub Torlak prošle sezone ispisao je jednu od najlepših stranica svoje klupske istorije plasiravši se u najelitniji rang beogradskog fudbala.

Ekipa iz Kumodraža protutnjala je Beogradskom zonom, bez poraza tokom celog prvenstvenog ciklusa sa učinkom od dvadeset jedne pobede i pet nerešenih ishoda.

Novajliju u Srpskoj ligi „Beograd “ predstojećeg vikenda očekuje ovosezonska premijera i gostovanje Zvezdari која predstavlja stabilnog ligaša i započinje osmu sezonu u nizu trećeligaškog takmičenja.

Tokom pripremnog perioda Torlak je izvršio rekonstrukciju tima, u velikoj meri i podmladio u odnosu na onaj šampionski iz Beogradske zone. Ljubičasto – beli sa voždovačkog oboda odigrali su sedam kontrolnih utakmica , na svom terenu ugostili su Brodarc (1:1), Mladi Radnik iz Radinaca (9:0), Komgrapom (5:1), BASK TEK (1:0), a gostovali su Slovenu iz Rume (1:2), divoškom Hajduku (1:0) i u Valjevu gde je savladana Budućnost Krušik (3:1).

Šef stručnog štaba Slobodan Dinčić uoči starta orvenstva između ostalog je rekao:

- Što se tiče pripremnog perioda zadovoljan sam, imali smo mesec dana napornog i jakog intenziteta rada. Mlada je ovo ekipa, odradili smo sve sto je bili potrebno, mislim da smo spremni za prvenstvo i prvo gostovanje ekipi Zvezdare. Desile su nam se i blage povrede pojedinih igraca, ali Hvala Bogu nisu nije ništa zabrinjavajuće. Što se tiče predstojece sezone želimo da zadržimo mesto u novom izazovu, iako je moguće da prođemo kao prošle sezone-neporaženi!

Svestan je ambiciozni trener da radi sa grupom igrača spremnih za dokazivanje. Nije opterećen brojnim odlascima kao i dolascima tokom prelaznog perioda nadajući se da će ekipa predvođena Petrom Šoškićem, prošle sezone prvim strelcem lige biti neugodan protivnik za sve rivale.

U operativnom smislu u Kumodražu se ambiciozno radi na svim poljima. Kad je reč kako u osvrtu na prošlu sezonu tako i planovima predsednik Zoran Pavlović je istakao:

-Prezadovoljan sam sa radom kluba u prethodnoj godini. Beležimo odlične rezultate i nastavićemo da radimo još jače i bolje. Nakon prošlogodišnje investicije i završenog glavnog terena sa veštačkom travom i sređivanja klubskih prostorija i restorana, nastavljamo sa radovima na tribini od 1000 sedećih mesta kao i na izgradnji novih svlačionica i soba za igrače i ekipe. U narednih mesec dana počinjemo i sa postavljanjem balona preko naših malih terena da bi spremno dočekali zimu i hladnije vreme.

Na Pavlovićeve reči nadovezao se i potpredsednik kluba iz Kumodraža, Marko Petković:

"Smatramo da smo i ove godine uradili dobar posao – obezbedili smo igrače koje je struka želela, potrebnu opremu i uslove za rad svih selekcija. Naš šef struke Dinčić ima punu podršku posle istorijske sezone, a svi dolasci i odlasci igrača deo su njegove vizije novog Torlaka. Pripreme su pokazale da je ekipa spremna i sa naše strane – predstava može da počne. Svesni smo da smo tek na početku puta i da je ostvareno tek dvadeset odsto naše vizije. Zato verujemo da će se o Torlaku tek pričati u godinama pred nama." - optimista je Petković

Priču o klupsim planovima poentirao je generalni direktor Nikola Matić:

-Kao neko ko je više od dvadeset godina u FK Torlak, mogu da kažem da je ovaj klub prošle godine ostvario nezapamćen uspeh-GODINU DANA U SENIORSKOM FUDBALU BEZ PORAZA A ČISTOG OBRAZA! Omladinska škola takođe beleži odlične rezultate i u klupskoj istoriji nikad nismo imali više članova. Od naših najmlađih polaznika pa sve do veteranskih selekcija, preko 200 članova. Sve službe u klubu funkcionišu u najboljem redu. Napravili smo takav sistem gde svako ima svoj deo posla za koji je odgovoran, svaki trener ima svoje zadatke i tačno šta se od njega kao pojedinca očekuje u predstojećoj sezoni. Puno radimo na edukaciji kako trenera, tako i igrača, jer mislimo da je ključ uspeha u ovom sportu posvećenost, edukacija i mukotrpni rad. Napravili smo takav ambijent da se svaki član oseća kao da je kod kuće zato i jeste naš slogan ''Moja kuća Kumodraž''! Imamo želju da nastavimo da budemo ''nepobedivi'' u svakom segmentu fudbalske igre i da sledeće godine pravimo planove kako da od amaterskog igrača napravimo profesionalca koji u svakom trenutku može da pomogne srpskom fudbalu.

Torlak u subotu 23.avgusta u zvezdarskoj šumi sa početkom u 17 sati i 30 minuta otvara novu stranicu bitisanja kluba u takmičenjima pod ingerencijom FSB.