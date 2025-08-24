Slušaj vest

U pitanju je poznata advokatica, ali i političarka, članica parlamenta ove zemlje. Bila je četiri godine predsednica Pravnog odbora parlamenta.

1/10 Vidi galeriju Laura Vikol - navijačica Steaue, advokatica i političarka Foto: Instagram / deputatlauravicol

Međutim, sada je dospela u žižu javnosti drugim povodom. Laura je veliki navijač FCSB-a, nekadašnje Steaue, pa je na Nacionalnoj areni gledala derbi protiv Rapida (2:2).

I mediji su se raspisali o njoj po dva osnova, a jedan se odnosi na kršenje zakona. Laura je snimljena kako puši na tribini, što je zakonom zabranjeno. Takođe se povela polemika oko njenog stajlinga. Laura je došla obučena u farmerice i sa majicom na bretele.

Laura Vikol, navijačica Steaue, advokatica i političarka Foto: Alex Nicodim / imago sportfotodienst / Profimedia

Usledio je njen žestog odgovor kritičarima.

„Za one od vas koji su me slikali na utakmici i pisali da prkosim zakonu... Bobiță, na stadionu, gde često idem, trebali biste da znate da svi puše Ajkos i ja ću da nastavim da pušim iako to znači da prkosim zakonu, jer sam pušač i jer svi puše na stadionu", poručila je Laura i dodala:

"Pišeš o meni kako prkosim zakonu i ekstravagantno se odevam na fudbalskoj utakmici... Otišla sam u trenirci i majici bez rukava. Znači li to za tebe ekstravagantno? Ako želite da znate odakle mi donji veš, reći ću vam... Iz Victoria's Secreta je. Ali mislim da čitatelje ne zanima moja ekstravagantna odevna kombinacija. Mislim na trenerku i majicu bez rukava".